Aprueba cabildo que alcaldesa viaje a Madrid

Integrantes del Cabildo de San Cristóbal de Las Casas, aprobaron por unanimidad que la presidenta municipal, Fabiola Ricci Diestel, viaje a Madrid, España, para participar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, de las más importante del mundo, que se llevará a cabo del 21 al 25 de este mes de enero.

En un comunicado se informó que la invitación a Fitur 2026 provino tanto del Gobierno Federal como del Gobierno del Estado, y que su asistencia cuenta con el respaldo del gobernador.

Estrategia

Ricci Diestel destacó que esta participación representa una oportunidad estratégica para posicionar a San Cristóbal de Las Casas en el escenario turístico internacional.

“Que gracias al trabajo coordinado del Ayuntamiento y sus direcciones, el municipio ha comenzado a recuperar su economía turística, alcanzando durante el reciente período vacacional, niveles de ocupación de entre el 98 y 99 por ciento”.

Precisó que Fitur permitirá fortalecer vínculos con operadores turísticos internacionales, promover el turismo sostenible y atraer inversiones que beneficien tanto al sector empresarial como a la ciudadanía. Asimismo, enfatizó que la seguridad continúa siendo un eje fundamental para el desarrollo y fortalecimiento del turismo en el municipio.

Además, destacó el acompañamiento del Comité Conmemorativo de los 500 años de San Cristóbal de Las Casas, integrado por empresarios, historiadores y representantes del sector turístico.

La presidenta municipal aclaró que su participación no generará ningún gasto al Ayuntamiento, ya que será cubierta en su totalidad con recursos personales, en congruencia con los principios de austeridad, responsabilidad y respeto al uso de los recursos públicos.