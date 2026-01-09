Aprueba Coepes nueva oferta educativa

La Sub Comisión de Oferta y Demanda de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes) del estado, aprobó la nueva oferta educativa de la universidad que consiste en cuatro licenciaturas y dos maestrías que estarán a cargo de distintas unidades académicas de la Unach.

Visto bueno

Durante la sesión del pleno de este organismo, que se desarrolló a través de la plataforma digital zoom, se dio el visto bueno a los planes de estudio de las licenciaturas: Ingeniería en Semiconductores, en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, en Arquitectura de Sistemas Basados en Inteligencia Artificial Generativa y en Criminología.

Planes de estudio

Así también, se aprobaron en el seno de este órgano de planeación educativa estatal los planes de estudio de las Maestrías en Manejo Integral de Cuencas y en Ciberseguridad Corporativa.

De la reunión virtual, donde se abordaron los planes educativos de las citadas licenciaturas y posgrados, formaron parte el secretario académico, Florentino Pérez Pérez; el director general de Planeación, Ignacio Macedo Castillejos; el director de Gestión de la Calidad Institucional, Santos Jadiel Castro Villatoro y el director de Planeación e Instrumentación, Ricardo Alejandro de Lira Cruz.