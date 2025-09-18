Aprueba Comisión Permanente donaciones y dictámenes

La Comisión Permanente aprobó la desincorporación de predios en los municipios de Palenque y Arriaga, Chiapas, para donarlos a favor de una escuela primaria y a personas de escasos recursos.

En primer término, la Mesa Directiva constituida en Comisión Permanente aprobó al Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, la desincorporación de un terreno para enajenarlo vía donación a favor de la escuela primaria federal Gabriela Mistral, para la construcción de sus instalaciones ubicado en el lote número uno, manzana 22, del fraccionamiento La Caoba, asociación civil de esa ciudad.

En segundo término aprobó al Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas, la desincorporación de un terreno distribuido en 72 lotes ubicados en el barrio Las Mercedes, para entregarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra.

Además, se dio trámite parlamentario a los oficios enviados a esta soberanía popular, turnándose a comisiones para su análisis y posterior dictamen, siendo estos:

La iniciativa de reforma al decreto número 264 publicado en el Periódico Oficial del estado libre y soberano de Chiapas del 18 de junio de 2025, por el cual se autorizó a los 124 municipios del estado de Chiapas, para que gestionen y contraten uno o varios financiamientos hasta por el monto, destino, plazos, términos, condiciones o características que en este se establecen para que afecten como fuente de pago del o los financiamientos que contraten, un porcentaje de derecho a recibir y los flujos de recursos que individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para que celebren o sea adhieran a los mecanismos de pago de los créditos que contraten.

Oficio del Ayuntamiento de Berriozábal, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporan un terreno a favor de la Secretaría de Educación del estado, donde está construida la escuela secundaria Manuel Velasco Suárez, predio ubicado en el fraccionamiento Ciudad Maya.