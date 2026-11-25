El pleno de la Sexagésima Novena Legislatura, en sesión presidida por la diputada Marcela Castillo Atristain quien aprobó y ratificó los nombramientos de Marco Antonio Zenteno Núñez, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia y de Sandra Edith Gutiérrez Ochoa, quien estará a cargo de la dirección general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas.

Lo anterior, al acreditar los oficios suscritos por el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador constitucional del Estado de Chiapas, mediante el cual propone el nombramiento del licenciado Marco Antonio Zenteno Núñez, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, ratifica a la ciudadana Sandra Edith Gutiérrez Ochoa, al cargo de directora general del Centro de Conciliación Laboral del estado de Chiapas.

En ese orden de ideas, el pleno del Congreso estatal autorizó al Ayuntamiento de Chiapa de Corzo a prorrogar el plazo para llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra, previsto en el artículo segundo del decreto número 181 de fecha 24 de agosto del año 2022, emitido por la Comisión Permanente de la Sexagésima Octava Legislatura de este Congreso del Estado, por el que autorizó al Ayuntamiento la desincorporación del patrimonio municipal de un terreno para enajenarlo -vía donación- a favor de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien lo destinará para la construcción del plantel educativo jardín de niños y niñas “León Felipe” de la zona escolar 007, sector 05, inmueble ubicado en la Ribera Nandambua número 2 de dicho municipio.

De igual forma, autorizó al Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, la desincorporación de un terreno para enajenarlo -vía donación- a favor del Banco del Bienestar Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca para el Desarrollo, quien lo destinará para la construcción de una sucursal, predio ubicado en el barrio Milenio 2 en ese municipio.

Charlas

En asuntos generales participaron las diputadas:

Maritza Molina Molina, del Partido Verde Ecologista de México, con el tema: “Día Internacional del Café Chiapaneco” y María Mandiola Totoricagüena, de Morena, con el tema: “Las ciudades como motor del desarrollo”.