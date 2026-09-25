Aprueba Congreso reforma del Poder Judicial

En sesión extraordinaria, la Sexagésima Novena Legislatura presidida por Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, aprobó el dictamen de las comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de Chiapas en materia de reforma del Poder Judicial.

Lo anterior, como parte del Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

Para argumentar a favor del dictamen, participó en tribuna el diputado Juan Salvador Camacho Velasco, quien destacó que la iniciativa representa un paso relevante para armonizar el marco jurídico de Chiapas con las nuevas disposiciones en materia de reforma del Poder Judicial.

Aspectos centrales

“Este dictamen establece las reglas para la organización, selección, elección, evaluación y renovación, de las personas juzgadoras. Uno de los aspectos centrales es que la renovación de los cargos judiciales pendientes se lleva a cabo en el proceso electoral 2028 con una jornada prevista para el primer domingo de junio de ese año”, apuntó.

Ante sus homólogos, dijo que para la selección de candidaturas, cada uno de los poderes del estado contará con un comité de evaluación integrado por personas reconocidas en el ámbito jurídico, cuyos trabajos serán coordinados mediante una comisión.

Objetivo

Con ello, se busca que quienes aspiren a ejercer estas funciones jurisdiccionales cumplan con los requisitos constitucionales y legales, así como acreditar conocimientos, experiencia, preparación académica y probidad.

En ese contexto, las juezas, jueces, magistradas y magistrados serán electos mediante el voto libre directo y secreto de la ciudadanía conforme a la Constitución y la legislación vigente.

Cabe destacar que la transformación no termina con esta elección, el nuevo modelo contempla evaluación, disciplina y profesionalización, el Tribunal de Disciplina Judicial evaluará durante el primer año de ejercicio a las personas juzgadoras electas e impulsará programas permanentes de capacitación y actualización.

A su vez, la carrera judicial se fortalecerá mediante formación, evaluación y actualización, bajo principios de excelencia, objetividad, profesionalismo y paridad de género.

Cabe destacar que a partir del primero de septiembre del 2028 iniciará funciones el Tribunal de Disciplina Judicial y del órgano de administración judicial, hasta entonces el Consejo de la Judicatura continuará ejerciendo sus atribuciones, garantizando la continuidad del Poder Judicial.

Finalmente, Marcela Castillo Atristain declaró clausurados los trabajos del Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.