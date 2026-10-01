Aprueba Consejo programas de posgrado

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), integrantes del máximo órgano deliberativo de la institución aprobaron la actualización del Doctorado en Estudios sobre Diversidad Cultural y Espacios Sociales, así como la creación de la Maestría en Transformación Digital en las Organizaciones, propuesta por la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas, Campus IV.

Asimismo, se aprobó la actualización de los programas académicos de la Maestría en Estudios sobre Diversidad Cultural y de la Licenciatura en Derecho, modalidad no presencial.

De la misma manera, el Consejo Universitario dio luz verde a la creación de las licenciaturas en Administración Pública Intercultural y Desarrollo Infantil, además de ajustes al programa académico de la Licenciatura en Arquitectura.

En esta misma sesión que se desarrolló a través de una plataforma digital, los consejeros mediante votación directa eligieron a María Rosalba Jiménez Ocaña como nueva integrante de la Junta de Gobierno.

También, se aprobó la integración de la Escuela de Ciencias Administrativas y la Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales, Istmo-Costa, dando paso a la creación de la Facultad de Estudios Multidisciplinarios, con sede en Arriaga.