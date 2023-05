Aprueba modernizar el sistema de recaudación

En la sesión ordinaria de Cabildo de ayer martes 2 de mayo de 2023, el cuerpo edilicio y el presidente municipal Carlos Morales Vázquez aprobaron pensiones y estímulos a trabajadores del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, pensiones por jubilación y fallecimiento a familiares, proyectos a beneficio de la ciudad y recursos que aportarán a la ejecución de los mismos.

Asimismo, la aprobación de la pensión por jubilación a favor de los trabajadores C. Carlos Hugo Ruiz León, C. Manuel de Jesús Sánchez, C. Boanerge Álvarez Villareal, C. Joel Sánchez Morales; y la aprobación de jubilación por fallecimiento a favor de los familiares de los siguientes extrabajadores: C. Sergio de la Cruz Vázquez y C. Fidadelfo Escobar Pérez.

También se aprobaron por unanimidad los siguientes proyectos a favor de los ciudadanos y el desarrollo de la ciudad: “Modernización del Sistema de Recaudación Catastral”, por la cantidad de un millón 42 mil 279.14 pesos; aprobación de recursos por la cantidad de 38 mil pesos que serán dispersos a 19 trabajadores por la cantidad de dos mil pesos cada uno, los cuales se encuentran adscritos al programa “Limpieza, Recolección, Mantenimiento de Espacios Públicos, Libramientos, Principales Boulevares, Calles y Avenidas en el Territorio del Municipio de Tuxtla Gutiérrez”, así como del programa “Recuperación de Residuos Sólidos”. Aprobación que se suma a un reconocimiento por desempeño, productividad y disposición en cada una de las actividades operativas encomendadas, como son el descacharramiento y la concientización casa por casa, en diferentes puntos de nuestra ciudad, con la finalidad de minimizar la proliferación de vectores”.

Durante la sesión ordinaria se aprobó un subsidio respecto al impuesto predial del Ejercicio Fiscal 2023, por un monto de 94 mil 596 pesos, respecto al inmueble ubicado en la calzada S. S. Juan Pablo II, número 444, colonia El Retiro de esta ciudad, con cuenta predial número 01-31-310-006 del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil (CRIT) Teletón, Chiapas.

Por igual, en la sesión ordinaria de Cabildo se aprobó el recurso por la cantidad de 261 mil pesos, por concepto de estímulo económico por productividad para personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Finalmente, en sesión extraordinaria de Cabildo se aprobó por unanimidad la baja de 153 bienes muebles del patrimonio municipal, los cuales son unidades vehiculares que se describen en el documento aprobado por el Cabildo.