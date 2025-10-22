Aprueban 13 proyectos de Salud en la entidad

El secretario de Salud en Chiapas, Omar Gomez, dijo que el sector Salud cerrará el año con mejoras puntuales a hospitales, abasto de medicinas y mejoramiento a los planes de atención, gracias al acuerdo de 13 nuevos proyectos en beneficio de la comunidad.

Esto se acordó y validó en el marco de la Cuarta Sesión Ordinaria del Sector Estratégico de Planeación de Salud, donde se aprobaron estos 13 Proyectos de Inversión 2025 que abonarán a mejorar los indicadores de salud en la entidad.

Destacó, por ejemplo, el Proyecto 10+1 de la Secretaría de Salud, diseñado para mejorar el desarrollo humano en diez municipios históricamente desatendidos, de manera puntual en regiones indígenas, que se atenderá como parte de estos acuerdos y se desarrollará también el siguiente año.

Inversión

Asimismo, se aprobaron acciones de inversión en infraestructura hospitalaria y de mantenimiento, sumado al abasto de medicamentos en la entidad, todos proyectos a anunciarse en breve.

Finalmente, dijo, estos acuerdos se dieron gracias a las visión del gobernador Eduardo Ramírez y la participación de diversas autoridades estatales.

En el reciente encuentro participaron la directora de Planeación y Desarrollo, Rosa del Carmen Ochoa Tapia; el enlace de la Secretaría Técnica del IMSS Bienestar, Iván Tornelll Castillo; y el director de Planeación y Programación de la Secretaría de Finanzas, José Luis Pacheco Calvo; así como enlaces de los titulares de las instituciones de salud que conforman el Sector Estratégico de Planeación de Salud.