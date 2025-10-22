﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Aprueban 13 proyectos de Salud en la entidad

Octubre 22 del 2025
Se busca garantizar la mejorar de diversos aspectos en beneficio de la salud de los chiapanecos. CP
Se busca garantizar la mejorar de diversos aspectos en beneficio de la salud de los chiapanecos. CP

El secretario de Salud en Chiapas, Omar Gomez, dijo que el sector Salud cerrará el año con mejoras puntuales a hospitales, abasto de medicinas y mejoramiento a los planes de atención, gracias al acuerdo de 13 nuevos proyectos en beneficio de la comunidad.

Esto se acordó y validó en el marco de la Cuarta Sesión Ordinaria del Sector Estratégico de Planeación de Salud, donde se aprobaron estos 13 Proyectos de Inversión 2025 que abonarán a mejorar los indicadores de salud en la entidad.

Destacó, por ejemplo, el Proyecto 10+1 de la Secretaría de Salud, diseñado para mejorar el desarrollo humano en diez municipios históricamente desatendidos, de manera puntual en regiones indígenas, que se atenderá como parte de estos acuerdos y se desarrollará también el siguiente año.

Inversión

Asimismo, se aprobaron acciones de inversión en infraestructura hospitalaria y de mantenimiento, sumado al abasto de medicamentos en la entidad, todos proyectos a anunciarse en breve.

Finalmente, dijo, estos acuerdos se dieron gracias a las visión del gobernador Eduardo Ramírez y la participación de diversas autoridades estatales.

En el reciente encuentro participaron la directora de Planeación y Desarrollo, Rosa del Carmen Ochoa Tapia; el enlace de la Secretaría Técnica del IMSS Bienestar, Iván Tornelll Castillo; y el director de Planeación y Programación de la Secretaría de Finanzas, José Luis Pacheco Calvo; así como enlaces de los titulares de las instituciones de salud que conforman el Sector Estratégico de Planeación de Salud.

﻿