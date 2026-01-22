Aprueban creación de Escuela de Tecnologías

Durante la Primera Sesión Ordinaria de Consejo Universitario de la Unach, que se desarrolló a través de medios digitales y presidida por el rector Oswaldo Chacón Rojas y la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco, los integrantes de este órgano deliberativo aprobaron la creación de la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas con sedes en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

También se votó a favor del plan y programa de estudios de las nuevas licenciaturas en Ingeniería en Semiconductores, en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos y la Licenciatura en Arquitectura de Sistemas basados en Inteligencia Artificial Generativa, que serán ofrecidas en la mencionada unidad académica, con una duración de tres años a través de planes cuatrimestrales.

En esta misma reunión del Consejo Universitario, los 104 integrantes acreditados, aprobaron la desincorporación académica, administrativa y financiera de la extensión de la licenciatura en Derecho, Campus IV, de la Facultad de Derecho, Campus III, bajo el nombre de Escuela de Ciencias Jurídicas de la Frontera Sur, así como del plan y programa de Estudios en Criminología, de esta unidad académica.

Nombramientos

También se eligieron a los dos nuevos integrantes de la Junta de Gobierno, recayendo esta encomienda en los docentes Isela Ramírez Aguilar, de la Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV y Omar David Jiménez Ojeda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, con sede en Ocozocoautla.

En su mensaje, el rector Oswaldo Chacón Rojas, afirmó que esto no es solamente un acto administrativo, sino un manifiesto del rumbo que se busca darle a la Unach, una institución que no puede permitirse quedar fuera de un mundo que se rige por datos, algoritmos y el estudio profundo de la ciencia y la tecnología.

Dio a conocer que, de acuerdo a estudios internacionales, para 2030 el 85 por ciento de los trabajos exigirán habilidades digitales especializadas, por lo que el impacto de estas escuelas será profundo y multifacético, pues no solo egresarán con un título sino con habilidades que les garanticen viabilidad laboral, además de un conocimiento específico que contribuirá al desarrollo de la sociedad.

En la misma sesión, se realizó el cambio de sede de la licenciatura en Sistemas Computacionales y la licenciatura en Desarrollo y Tecnologías de Software de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus I, a la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

Finalmente, se dio a conocer que el “Himno a la Unach”, de la autoría de los ciudadanos Luis Enrique Navarro López y Apolinar Oliva Velas, fue el ganador de la convocatoria abierta para la composición del canto universitario, quienes serán notificados para la realización del evento de premiación y entrega de reconocimientos.