Aprueban creación del Instituto Registral del Estado

Con 34 votos a favor, el Congreso de Chiapas aprobó este miércoles la creación del Instituto Registral del Estado de Chiapas, un organismo público descentralizado que buscará modernizar, digitalizar y transparentar los servicios registrales que actualmente presentan rezagos de hasta cuatro meses para trámites básicos.

Durante la sesión, el diputado local, Juan Marcos Trinidad dijo que la iniciativa —presentada por el gobernador del estado— como “un paso fundamental en la Nueva ERA de Chiapas” está orientado a fortalecer el estado de derecho y combatir frontalmente la corrupción.

“El registro público ha servido por muchos años, pero la realidad actual rebasa sus capacidades operativas. Los rezagos, la atención lenta, los trámites basados en papel y una estructura obsoleta hacen imposible que sigamos dependiendo del mismo modelo”, argumentó.

Rezago

Palomares contrastó la situación actual de Chiapas con la de estados como Nuevo León, Coahuila o el Estado de México, donde un trámite registral tarda entre 3 y 15 días, mientras que en la entidad chiapaneca puede extenderse más de cuatro meses.

Además, denunció la existencia de prácticas ilegales como las “famosas cuotas de agilización”, la opacidad en el manejo de la información, la falsificación de escrituras y la venta ilegal de fechas de folio.

“Todos hemos escuchado del famoso cartel inmobiliario, de notarios que se prestan a falsificar o duplicar escrituras, de corredores que venden varias veces la misma propiedad, de personajes que de la noche a la mañana se hacen de terrenos que jamás se habrían podido adquirir de manera lícita”, detalló.

Autonomía

El nuevo Instituto Registral contará con autonomía administrativa y presupuestal, lo que —según el diputado— permitirá decisiones más ágiles, la adopción de tecnologías y la profesionalización del personal “sin frenos burocráticos”.

Uno de los ejes centrales será la digitalización total de los servicios mediante expedientes electrónicos, plataformas en línea y mecanismos de transparencia que dejen trazabilidad en cada trámite.

“Un modelo que cierra espacios a la corrupción, fortalece los controles internos y hace más difícil cualquier intento de manipulación”, sostuvo Palomares.

Agregó que la automatización de procesos blindará la operación administrativa, ya que la certeza registral dejará de depender de criterios discrecionales para pasar a basarse en datos verificables, auditables y accesibles. “Cada trámite deja huella y cada documento puede rastrearse”.

Mejorarán los tiempos

El legislador enfatizó que, con esta creación, las y los chiapanecos podrán obtener certificaciones con mayor rapidez, las notarías contarán con sistemas interoperables y el sector empresarial tendrá la certeza inmediata para iniciar operaciones.

“Sin certeza jurídica no hay inversión, no hay crecimiento y no hay tranquilidad. Por eso este cambio es indispensable. Chiapas ya no puede operar con un esquema creado para una realidad que quedó atrás”, afirmó.

Palomares también destacó que el instituto cumplirá con estándares nacionales e internacionales en materia de seguridad jurídica, lo que fortalecerá el mercado inmobiliario y generará un ambiente propicio para la inversión en todos los municipios.