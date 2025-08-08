Aprueban distinción a Natalio Hernández

Diversos servidores públicos del estado de Chiapas, entre ellos diputadas, diputados, senadores, directivos y rectores de diversas instituciones, emitieron sus opiniones acerca de la condecoración que recibió el poeta Natalio Hernández la noche de este jueves en el Congreso del Estado.

La Medalla Rosario Castellanos es la máxima distinción que otorga Chiapas, por lo que en esta ocasión recayó en el poeta mexicano Natalio Hernández.“Acudimos a este evento grandioso, maravilloso, en memoria de Rosario Castellanos, nuestra gran poeta chiapaneca y qué mejor que este reconocimiento haya recaído en Natalio Hernández, un gran poeta, reconocido a nivel nacional e internacional”.

Javier López Sánchez

Rector de la Unich“Natalio Hernández, es el mejor candidato que pudo haberse elegido. Es un defensor de la lengua indígena, de nuestras raíces culturales y esta presea es el máximo galardón que da el gobierno, el Estado, el congreso, en reconocimiento a los ciudadanos que lideren causas justas y sociales”.

Fermín Hidalgo González Ramírez

Diputado Local

“Estamos muy contentos porque en este aniversario luctuoso de Rosario Castellanos se engalana esta medalla otorgada al gran Natalio Hernández, porque es un importante defensor de la cultura y sobre todo, de este desarrollo de la poesía y de la escritura de las comunidades indígenas”.

Alejandra Gómez Mendoza

Diputada local por el Distrito XII

“Contentos de asistir a esta ceremonia donde van a conmemorar a un compañero de nuestros pueblos originarios con la merecida medalla que otorga este congreso local; muy contenta de estar aquí en Chiapas que se ha convertido ya en un estado seguro gracias al trabajo que hace el gobernador Eduardo Ramírez”.

Sasil de León

Senadora por Chiapas

“La medalla Rosario Castellanos es el máximo galardón que otorga el Congreso del Estado de Chiapas en un grado de ciencia, arte, cultura por la aportación, en este caso de Natalio Hernández, su aportación para Chiapas en estos rubros. Sin duda, historiador, poeta, académico”.

Rubén Antonio Zuarth Esquinca

Diputado en el Congreso del Estado de Chiapas

“Nos da mucho gusto que el maestro Natalio Hernández, que ha promovido tanto la diversidad lingüística, el rescate de las lenguas, el rescate por la poesía, la traducción de la poesía mestiza a las lenguas originarias y viceversa; el discípulo del maestro León Portilla y gran promotor de la obra de Rosario Castellanos”.

Angélica Altuzar Constantino

Titular del Coneculta

“La medalla Rosario Castellanos es una presea que cada año el Gobierno del Estado, el gobernador y el Congreso del Estado dan a un personaje clave, hombre o mujer de un extraordinario estado histórico, cultural, social, económico, político, y Natalio es un hombre que se ha dedicado a estudiar toda la historia de los pueblos originario”.

Ricardo Aguilar

Presidente estatal de RSP