Aprueban donación a favor de SCLC

El cabildo de San Cristóbal de Las Casas aprobó por unanimidad la donación de 161 metros cuadrados a favor del municipio, donde se ejecutará el proyecto de construcción de acceso al nuevo edifico de la Fiscalía de Distrito Altos.

En sesión ordinaria de cabildo, el secretario municipal, Alejandro Cruz Áreas, informó que en un oficio con fecha de 7 de enero, la presidenta municipal, Fabiola Ricci, remitió un documentado firmado por Oel Adolfo Grajales, coordinador general de Administración y Finanzas de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el que informó que se aprobó la donación de las medidas y colindancias a favor del ayuntamiento.

Nueva sede

La superficie donada es de 161.971 metros cuadrados y la aprobación se dio en la décima sesión del consejo del ministerio público. Aclararon que la donación aún se encuentra en el proceso de protocolización ante el fedatario público.

Fabiola Ricci indicó que por ser un tema urgente y de utilidad pública, dado que la vialidad coadyuvara al ingreso de la nueva sede del edificio de la Fiscalía de Distrito Altos, instruyó al secretario para que se pusiera en consideración del cabildo, que terminó votando a favor de la donación.

Durante el mes de agosto de 2025, el fiscal general de Chiapas, Jorge Llaven Abarca, supervisó la obra de estas nuevas instalaciones.