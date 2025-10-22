Aprueban instituir medalla Ángel Albino Corzo Castillejos

En sesión ordinaria presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura aprobó la iniciativa de decreto por el que se instituye la medalla “Ángel Albino Corzo Castillejos”.

Para exponer sus argumentos a favor de dicha iniciativa impulsada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el diputado Mario Guillén Guillén, participaron en tribuna las diputadas presidentas de las comisiones de Educación; Cultura y de Chiapanequidad; y de Turismo, Silvia Esther Argüello García, Selene Josefina Sánchez Cruz y Erika Mendoza Saldaña, respectivamente.

Las legisladoras coincidieron en destacar que la medalla Ángel Albino Corzo es un reconocimiento a la lucha de un chiapaneco ejemplar, cuyo trabajo sentó las bases de la educación y el desarrollo.

Este reconocimiento permitirá honrar al ciudadano eminente por su trayectoria en lo político, educativo, económico o cultural, estimulando las relaciones artísticas y científicas, que hayan procurado el beneficio colectivo y la exaltación de nuestros valores sociales y culturales.

Ante los familiares de Ángel Albino Corzo, organizaciones culturales, activistas, reunidos en la sala de sesiones “Sergio Valls Hernández” del Poder Legislativo, destacaron que la medalla, no solo es para honrar su legado sino también para fortalecer nuestra identidad y memoria histórica, es un llamado a las presentes y futuras generaciones, para honrar con su trabajo y compromiso los ideales de libertad, educación y dignidad que Ángel Albino Corzo defendió.

En el desahogo de los puntos del orden del día, la Mesa Directiva turnó a comisiones parlamentarias -para su análisis y dictamen- las siguientes disposiciones:

Iniciativa de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Chiapas en materia de auto-adscripción calificada para candidaturas de diversidad sexual.