Con 36 votos en lo general y particular, este miércoles 25 de noviembre el pleno del Congreso del Estado de Chiapas aprobó la Iniciativa de Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados para el Estado de Chiapas.

El diputado de Morena, Juan Salvador Camacho Velasco, destacó que "la procuración de justicia no solamente consiste en investigar y perseguir los delitos. También implica contar con instrumentos legales que permitan habilitar las estructuras que sostienen las actividades criminales y garantizar que los bienes vinculados con esos delitos tengan un destino legal, transparente y conforme a derecho".

Actualización

El legislador señaló que la iniciativa representa un paso importante para actualizar el marco jurídico y fortalecer las capacidades institucionales de Chiapas. "Estamos hablando de sustituir una ley que tiene más de 22 años de antigüedad por una nueva legislación armonizada con el Código Nacional de Procedimientos Penales y con las disposiciones jurídicas vigentes en nuestro estado", indicó.

Asimismo, detalló que la norma establece reglas claras para el registro, aseguramiento, administración, conservación y destino final de los bienes relacionados con los procedimientos penales y fortalece las atribuciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Dirección de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados.

Excepción

Camacho Velasco hizo una aclaración importante: "Esta iniciativa no contempla la extinción de dominio ni establece que una persona pueda perder su propiedad por el simple hecho de haberla rentado a alguien que posteriormente cometa un delito en este inmueble. Ser propietario y arrendador de un bien no significa ser responsable de las actividades ilícitas que puedan realizar en este lugar.

"Esta ley regula exclusivamente la administración de los bienes asegurados, abandonados y decomisados dentro de los procedimientos penales. No crea un mecanismo para despojar de su patrimonio a particulares. Los derechos de propiedad y el debido proceso deben respetarse en todo momento", subrayó.

El diputado reconoció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por presentar esta iniciativa y promover la actualización del marco jurídico.

"Fortalece la procuración de justicia y la seguridad de las y los chiapanecos como parte de las prioridades de este gobierno.

"Fortalecemos nuestras leyes, fortalecemos a nuestras instituciones y damos mejores herramientas a quienes tienen la responsabilidad de procurar la justicia. Frente a la delincuencia no puede haber instituciones debilitadas ni leyes desactualizadas. En Chiapas no vamos a dar un paso atrás. Vamos de frente contra la delincuencia", expresó.

Combatirán la clandestinidad

Para reforzar esta iniciativa también se aprobó el decreto que reforma la fracción 1 del artículo 3 de la Ley Orgánica del Instituto de Salud, relacionado con el combate a la venta del alcohol en la clandestinidad en Chiapas.

La diputada Faride Abud García dijo que esta reforma es para fortalecer las licencias de funcionamiento, regular permisos temporales y extinguir autorizaciones por incumplimiento sanitario. "No se busca prohibir, sino poner orden", afirmó.

"Esta iniciativa tiene el propósito de fortalecer la regulación de las licencias de funcionamiento para la venta y suministro de bebidas alcohólicas en nuestro estado, procurando siempre un equilibrio entre el desarrollo de las actividades comerciales, el cumplimiento de la ley y la protección de la salud pública", señaló.

Regulación

Abud García explicó que la venta de bebidas alcohólicas representa una actividad económica importante que genera empleos y contribuye al movimiento comercial en los municipios, pero que por su naturaleza requiere una regulación responsable.

"Esto busca establecer reglas claras, accesibles y ordenadas para el otorgamiento y renovación de licencias de funcionamiento, sin que la magnitud de la inversión o la pertenencia de una franquicia se conviertan en factores que determinen quién puede acceder a una autorización. Lo verdaderamente importante debe ser que las personas físicas y morales acrediten el cumplimiento de los requisitos legales, sanitarios, de ubicación y funcionamiento", subrayó.

Vigencia de un año y renovación

La legisladora detalló que se propone que la licencia de funcionamiento tenga una vigencia de hasta un año, con posibilidad de renovación por periodos iguales, siempre que los titulares continúen cumpliendo las disposiciones. Asimismo, se establece un procedimiento de renovación que brinda mayor certeza jurídica.

"La presentación oportuna de la solicitud permitirá que el establecimiento continúe operando sin que ello implique autorización para modificar el giro, el horario o el domicilio. Las solicitudes presentadas después del vencimiento serán tramitadas como nuevas licencias", indicó.

Permisos temporales y extinción de licencias

También se contempla regular los permisos temporales para eventos o festividades, que podrán otorgarse hasta por 20 días y exclusivamente para las actividades y el periodo autorizado. Asimismo, se establece que las licencias podrán extinguirse cuando exista incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de control sanitario. "No se busca prohibir, sino poner orden", insistieron.

Enfatizó la diputada que la reforma busca atender la venta informal y clandestina de bebidas alcohólicas. "Esta iniciativa no tiene como propósito prohibir una actividad comercial, sino regularla, poner orden, brindar certeza a quienes trabajan dentro del marco de la ley. Se trata de abrir la puerta a más establecimientos para formalizarse, obtener sus permisos y desarrollar su actividad de manera legal y responsable", sostuvo.

Finalmente, señaló que la reforma busca evitar prácticas que ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de las familias chiapanecas, particularmente en los establecimientos conocidos como "after", donde muchas veces se comercializan bebidas sin autorización ni supervisión.