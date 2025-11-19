Aprueban Ley Orgánica de la Unicach

El Congreso del Estado de Chiapas aprobó la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), luego que en fechas recientes fuera decretada su autonomía. Con este acto la universidad tendrá la oportunidad de elegir a sus directivos, integrar sus planes de estudio y administrar sus recursos financieros.

Al aprobar esta Ley Orgánica ratificamos esta autonomía. Implica que órganos colegiados competentes para hacer efectiva sus derechos, dijo la diputada Silvia Esther Argüello García, quien destacó que esta aprobación representa el marco jurídico que protege y salvaguarda la autonomía de la Unicach.

Al respecto la rectora Juana de Dios López Jiménez, dijo que luego que la Ley Orgánica permitirá ejercer acciones académicas e investigación con trasparencia y apego a la normatividad desde un enfoque autónomo, pero con visión hacia los temas de desarrollo en Chiapas.

Agenda del día

En el desahogo de los puntos de la agenda, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, las y los diputados aprobaron la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) del estado de Chiapas.

De igual manera, fue aprobada la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adopción para el estado de Chiapas.

En asuntos generales participó la diputada María Mandiola Totoricagüena, del Partido Morena, con el tema: “Resultados de la encuesta sobre la confianza de los ciudadanos hacia sus instituciones”.