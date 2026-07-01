Aprueban leyes de identidad de género

En una sesión marcada por el debate, el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas aprobó este martes dos iniciativas clave en materia de derechos humanos: la Ley de Derecho a la Identidad, promovida por la diputada Getsemaní Moreno Martínez (Morena), y la Ley de Acciones Afirmativas, impulsada por la diputada Andrea Negrón Sánchez (Movimiento Ciudadano). Ambas reformas fueron avaladas con 33 votos a favor, en una jornada que contó con la presencia de decenas de integrantes de la comunidad LGBTQ+ y un grupo de representantes de la comunidad cristiana, quienes presenciaron el debate desde el recinto legislativo.

Cambio de género

La iniciativa aprobada, que reforma el Código Civil del Estado, permitirá que las personas que así lo deseen puedan solicitar el cambio de nombre y de género de manera administrativa ante el Registro Civil, sin necesidad de un juicio. En entrevista posterior a la votación, la diputada Getsemaní Moreno explicó que el objetivo es simplificar un proceso que antes era engorroso y costoso.

“Aquí es un trámite administrativo. Es bueno también esta pregunta que me haces porque precisamente es para dar a conocer a toda la población de que quien requiera, solicite el cambio de nombre y de género pueda hacerlo de manera administrativa”, señaló.

“Eso sí, no es cambiar totalmente todas las obligaciones que se tenía anteriormente. Al contrario, también eso se mantiene y lo único que se está haciendo es acreditar cómo se sienten las personas que vayan conforme a su documentación”, afirmó.

La diputada destacó que el Congreso actúa de acuerdo con los derechos progresivos a nivel nacional e internacional, y que con esta reforma se busca que las personas de la comunidad LGBTQ+ y quienes necesiten este reconocimiento puedan acceder de manera “asequible, práctica, sencilla y administrativa”.

“Para que puedan ahora sí que disfrutar también ellos con esta personalidad frente al Estado. Claro, estamos hablando de acta de nacimiento, credencial de elector, todo lo que conlleva”, puntualizó.

Moreno insistió en que el cambio no afecta obligaciones fiscales, civiles, laborales, contractuales o mercantiles, y adelantó que se establecerán pláticas con el Registro Civil para armonizar su reglamento.

Ley de Acciones Afirmativas

Por su parte, la diputada Andrea Negrón (Movimiento Ciudadano) celebró la aprobación de la Ley de Acciones Afirmativas, cuya finalidad es garantizar que los espacios de representación política sean ocupados por personas de la comunidad LGBTQ+ de manera legítima, evitando simulaciones o usurpaciones que, denunció, han ocurrido en el pasado.

“A título personal, estamos hablando de la iniciativa de acciones afirmativas que tiene la finalidad de brindar estos espacios para que sean ocupados verdaderamente para gente de la comunidad sexual y no se presten a simulaciones o usurpaciones que ha sido el caso denunciado por la misma comunidad”, explicó.

La reforma establece que, para acreditar la pertenencia a la diversidad sexual en procesos electorales, bastará con una autoadscripción simple acompañada de un currículum, en lugar del mecanismo anterior que solo requería una declaración bajo protesta.

Negrón descartó que esta ley ponga fin al debate en redes sociales, pero enfatizó que lo que no se puede permitir es que se disfracen discursos de odio como opiniones personales.

“El debate que ha estado incendiando en las redes sociales es porque se han disfrazado discursos de odio por opiniones personales y eso es lo que no podemos seguir permitiendo”, sentenció.

Valores tradicionales

La sesión estuvo marcada por un aguerrido intercambio de posturas. Las diputadas Andrea Negrón y Castillo Moreno defendieron las iniciativas desde una perspectiva de derechos humanos e inclusión. En contraparte, la diputada María Isabel Rodríguez Jiménez se pronunció en defensa de los “valores familiares tradicionales”.

Rodríguez, quien en otras ocasiones ha manifestado su oposición a reformas de este tipo, reiteró su postura conservadora, mientras que Negrón y Castillo defendieron la necesidad de legislar con perspectiva de derechos humanos.