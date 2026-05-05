Aprueban lineamientos éticos para uso de la IA

Durante el desarrollo de la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario, los integrantes de este órgano de la Universidad Autónoma de Chiapas aprobaron la propuesta de la Secretaría Académica, para incorporar los lineamientos éticos para el uso responsable de la Inteligencia Artificial en esta universidad a sus estatutos.

Dichos lineamientos buscan no solamente contar con elementos de control para su uso, sino además integrar factores que ayuden tanto a docentes y estudiantes a guiarse en el uso como herramienta, a fin de facilitar el aprendizaje a través del mismo y no solamente en la ejecución de tareas expeditas.

Honoris Causa

También en esta sesión, realizada a través de medios digitales, se acordó otorgar el Doctorado Honoris Causa a la reconocida doctora en Bioquímica, Annie Pardo Cemo; al doctor en Ciencias de la Computación, Carlos Artemio Coello Coello y al escritor y poeta chiapaneco, Óscar Oliva.

Annie Pardo Cemo, es fundadora del Laboratorio de Investigación de Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, Nivel III y Premio Nacional de Ciencias en el año 2023.

Carlos Artemio Coello Coello es licenciado en Ingeniería Civil por la Unach, investigador nivel III del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República y de la Academia Mexicana de Ciencias, así como de la IEEE Computacional Intelligence Society.

Finalmente, Óscar Oliva es poeta, escritor, periodista, locutor, promotor cultural y profesor chiapaneco, integrante del denominado grupo literario La espiga amotinada y ganador en 2021 del Premio Nacional de Artes y Literatura, autor de más de 12 obras de poesía, novela y narrativa, así como acreedor a una cantidad similar de reconocimientos a nivel nacional.

Cada uno de estos reconocimientos está sustentado por la trayectoria de los galardonados en sus campos de acción, como la biología celular, la investigación de frontera en la computación y programación, así como el prolífico legado en las letras chiapanecas.

En esta misma sesión, la Dirección General de Investigación y Posgrado, presentó la iniciativa del proyecto por medio del cual se reforman diversas disposiciones del Estatuto Integral de la universidad, el cual también fue aprobado por el pleno de este Consejo.