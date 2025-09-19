Aprueban maestrías en Inteligencia Artificial

El Pleno del Consejo Consultivo de Investigación y Posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) aprobó por unanimidad dos nuevas propuestas educativas de posgrado; buscan fortalecer la oferta académica de la institución, explicó el rector de la universidad, Oswaldo Chacón.

Compartió que en su Primera Sesión Ordinaria de 2025, el consejo dio luz verde a las maestrías en Inteligencia Artificial Plus Aplicada al Desarrollo Regional, una en modalidad presencial y otra en modalidad mixta.

Propuestas

Estas propuestas, presentadas por la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, ahora serán evaluadas por el Honorable Consejo Universitario para su aprobación final.

La adición de estos programas subraya el compromiso de la Unach con la innovación y su visión estratégica de integrar tecnologías de vanguardia para abordar desafíos regionales.

La creación de estas maestrías responde a la creciente demanda de profesionales capacitados en el campo de la Inteligencia Artificial (IA).

Ambas tienen un enfoque en el desarrollo regional, buscando formar a expertos que puedan aplicar soluciones tecnológicas innovadoras a problemáticas específicas de Chiapas y el sureste de México.

Ampliarán el alcance

La modalidad mixta es un punto clave de la propuesta, ya que permitirá a profesionales y estudiantes de otras regiones acceder a una formación de alta calidad sin necesidad de trasladarse a la capital. Esto ampliará el alcance de la universidad y fomentará la colaboración interregional en temas de tecnología y desarrollo, dijo.

El siguiente paso es la revisión y posible ratificación por parte del Consejo Universitario, un proceso que determinará el inicio de la convocatoria para los futuros aspirantes.