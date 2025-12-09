Aprueban modificaciones al plan de la Maestría en IA

El pleno del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) aprobó modificaciones al plan y programa de estudios de la Maestría en Inteligencia Artificial Plus Aplicada al Desarrollo, modalidad mixta.

Dicho programa tiene el objetivo de formar profesionistas altamente especializados, con capacidades técnico-científicas, metodológicas y analíticas en alguna de las áreas estratégicas de educación, bioingeniería, ciencias agroindustriales, sistemas energéticos, física aplicada y modelación matemática.

Encuentro

En la sesión que se desarrolló a través de una plataforma digital, a solicitud de la Dirección General de Investigación y Posgrado, se realizaron modificaciones a los requisitos de obtención del grado de la Maestría en Sistemas Alimentarios Sostenibles, que se imparte a través de la Escuela de Sistemas Alimentarios (SIAL), con sede en Tapachula.

Al respecto, el rector Oswaldo Chacón Rojas agradeció la participación de quienes conforman este órgano deliberativo universitario en la toma de las decisiones que permiten el avance en los trabajos académicos de la institución.

Asimismo, al entregar un reconocimiento a las ex integrantes de la Junta de Gobierno y docentes, Silvia Concepción Ramírez Peña y Ligia Margarita Domínguez Castañón, reconoció su labor como parte de este organismo, donde se desempeñaron con apego a los valores universitarios y contribuyeron al crecimiento de la institución.

Respaldan iniciativas

También en esta sesión, las consejeras y consejeros universitarios ratificaron el Protocolo de Actuación ante situaciones de Violencia, Violencia de Género, Hostigamiento, Acoso Sexual y Discriminación, así como el Plan Institucional para la Cultura de Paz, de la máxima casa de estudios de los chiapanecos.

Finalmente, en esta reunión se entregó el nombramiento al nuevo consejero director de la Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII, Jorge Alberto Malpica, así como nombramientos de integrantes de las distintas comisiones que forman parte de este consejo.