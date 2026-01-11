Aprueban nuevas licenciaturas y maestrías en la Unach

Una nueva oportunidad se presenta para los estudiantes chiapanecos; se trata de la aprobación de nuevas licenciaturas y maestrías, una alternativa académica y eventualmente laboral, explicó el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) Oswaldo Chacón Rojas.

Esta nueva oferta de la Unach, fue aprobada por la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes), incluyendo cuatro licenciaturas y dos maestrías de perfil innovador y tecnológico.

Motivos

Esta decisión fortalece, dijo el rector, la capacidad de la universidad para formar profesionales capaces de responder a los retos actuales del mercado laboral, la transformación digital y el desarrollo sustentable en la región.

Las nuevas licenciaturas aprobadas son: Ingeniería en Semiconductores, Licenciatura en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, Licenciatura en Arquitectura de Sistemas Basados en Inteligencia Artificial Generativa y Licenciatura en Criminología.

Las nuevas maestrías aprobadas son: Maestría en Manejo Integral de Cuencas y Maestría en Ciberseguridad Corporativa.

En la sesión participaron representantes de la rectoría de la Unach, entre ellos el secretario académico, Florentino Pérez Pérez; el director general de Planeación, Ignacio Macedo Castillejos; el director de Gestión de la Calidad Institucional, Santos Jadiel Castro Villatoro; y el director de Planeación e Instrumentación, Ricardo Alejandro de Lira Cruz.

Explicó finalmente el rector que con esta ampliación de su catálogo educativo la universidad refrenda su compromiso con la calidad, la innovación y la pertinencia, generando mayores oportunidades de acceso a la Educación Superior para las juventudes de Chiapas, fortaleciendo la formación de profesionales en áreas estratégicas para el desarrollo estatal y nacional.

La Unach, dijo abrir nuevas carreras que responden de manera directa a la demanda de talento especializado en tecnología y sostenibilidad.