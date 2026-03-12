Aprueban nuevo bando de policía y buen gobierno

A más de 10 años de que se aprobara el último bando de policía y buen gobierno, un reglamento administrativo que regula la convivencia ciudadana en los municipios, el cabildo de San Cristóbal aprobó este miércoles una actualización del mismo.

En sesión de cabildo la regidora plurinominal por el PRI, María José Velasco, indicó que la última vez que San Cristóbal aprobó este instrumento fue en junio de 2014. Desde entonces, señaló, la ciudad ha sufrido transformaciones sociales, culturales y demográficas que afectan la convivencia social.

Observaciones

Explicó que, en término prácticos, el bando de policía y buen gobierno define derechos y obligaciones para regular la relación entre ciudadanía y municipio. Del mismo modo, señaló que remitió 14 observaciones al proyecto inicial, mismas que fueron atendidas en su totalidad.

Entre los temas que aborda dicho bando realizado por la Secretaría de Gobernación y la de Seguridad y Protección Ciudadana, se encuentran la organización y funcionamiento del ayuntamiento, la estructura de la administración pública, las bases de orden público, así como las infracciones administrativas. La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos.