Aprueban nuevos nombramientos de cuatro magistrados

En sesión ordinaria de la Comisión Permanente presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, el Congreso del Estado aprobó este miércoles el nombramiento y tomó la protesta a cuatro nuevos integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas: Cielo Ivonne González Mandujano, Norma Isela Carballo Blanco, Eduardo González Rodríguez y Eric Raúl Zárate López.

Los nombramientos fueron propuestos por el gobernador, mediante oficio remitido al Poder Legislativo en ejercicio de las atribuciones conferidas por la reciente reforma constitucional en materia del Poder Judicial.

Perfiles

Los nuevos magistrados sustituirán a Susana Sarmiento López, Genaro Cuéllar Pérez, Mónica de Jesús Trejo Velázquez y Víctor Manuel Ruiz Reina, cuyos períodos han concluido.

Durante la sesión, el diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares dio lectura al oficio gubernamental y al currículum de cada propuesto.

González Mandujano

Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara y cuenta con tres maestrías, en Derecho Penal, Derecho Constitucional y Amparo, y Derecho Civil.

Carballo Blanco

Es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y Amparo, y maestrante en Derechos Humanos. Su experiencia incluye cargos como secretaria General de Acuerdos interina del Pleno del PJE.

González Rodríguez

Cuenta con un doctorado en Procedimientos de Justicia Oral y una maestría en Sistema Penal Acusatorio. Desarrolló gran parte de su carrera en el ámbito federal en el estado de Puebla, desempeñándose como oficial judicial.

Zárate López

Es licenciado en Derecho por la Unach, maestro en Administración y Políticas Públicas. Con 15 años de servicio público, 12 de ellos dentro del Poder Judicial.

Tras la lectura y la aprobación por el pleno legislativo, los cuatro nuevos ministros rindieron protesta ante el Congreso, marcando el inicio de sus funciones.