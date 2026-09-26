Aprueban padres de familia restricción de celulares

A pesar de la marcada preocupación de los padres de familia para comunicarse con sus hijos dentro de los centros escolares en caso de alguna emergencia, en términos generales hay un positivo consenso por la restricción en su uso durante las horas de clase.

La medida cautelar entrará en vigor el tres de noviembre; sin embargo, reiteraron que se tiene que priorizar la seguridad de los alumnos en Tapachula y con ello establecer reglas claras sobre la forma de cómo se aplicará la medida.

En entrevista, Wilber Velázquez, padre de familia, reconoció que en la actualidad el uso excesivo del celular, incluso en horarios de clases, distrae de manera importante a los estudiantes y afecta su rendimiento académico.

La principal preocupación es cómo podrán comunicarse con sus hijos ante una emergencia si ya no se permitirá llevar celulares a las escuelas y sobre todo, en esta zona en donde se registran sismos de manera frecuente.

Otro de los padres de familia señaló que los alumnos no pueden estar aislados durante mucho tiempo, “en la actualidad el teléfono celular no es un lujo, sino una herramienta para su monitoreo tanto en el trayecto de camino a la escuela, en caso de emergencias como sismos o accidentes y finalmente en el retorno a casa, y saber si se volvió sin incidentes al hogar”, abundó.