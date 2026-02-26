Aprueban plan de estudios de posgrados

Durante la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), presidida por el rector Oswaldo Chacón Rojas, el pleno de este órgano deliberativo aprobó el plan y programa de estudios de dos nuevos programas de posgrado, la maestría en Manejo Integral de Cuencas y la maestría en Ciberseguridad Corporativa.

La maestría en Manejo Integral de Cuencas, será impartida en modalidad escolarizada, obteniendo a través de los dos años de duración 86 créditos validos a través del Sistema Nacional de Asignación, Acumulación y Transferencia de Créditos Académicos (SNAATCA), con una periodicidad de ingreso anual y que estará vigente a partir del mes de agosto de 2026 en la Facultad de Ingeniería.

De la misma forma, la maestría en Ciberseguridad Corporativa, será ofertada en modalidad escolarizada, cubriendo los 76 créditos otorgados a través del sistema SNAATCA, estando vigente a partir de agosto de 2026 y siendo ofertada a través de la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas de Tuxtla Gutiérrez, Campus I.

Asimismo, se dio la anuencia para la expedición del nuevo formato del Certificado de Estudios y Carta de Pasante de la universidad, los cuales contendrán información detallada de la persona que obtiene dichos documentos, el tipo de plan de estudios, claves de planes de estudio, calificaciones, créditos, promedio general, códigos digitales y firmas electrónicas avanzadas, entre otros que permitan verificar su legalidad.

También se aprobó la solicitud de la Secretaría Académica para dar inicio a la evaluación de la Gestión Institucional con fines de acreditación internacional, por parte del Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional (CAI) de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC).

Al agradecer la participación de los consejeros universitarios enlazados a través de una plataforma digital, el rector Oswaldo Chacón Rojas aseguró que con esto se cumple con uno de los objetivos prioritarios de este organismo, que es atender asuntos de gobernanza y vida interna institucional.