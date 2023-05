Aprueban recursos para trabajos de electrificación

En sesión de cabildo, el cuerpo edilicio y el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, aprobaron apoyos económicos para familiares de ex trabajadores del Ayuntamiento, aprobación de pensión por jubilación, un subsidio para el DIF Tuxtla, ajustes en cuentas con proveedores y diferentes aprobaciones de dictámenes, todo ello para beneficio de la población tuxtleca.

La aprobación por jubilación a favor del C. Benedicto Octavio González Gálvez, con categoría de policía segundo, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal, lo anterior por cumplir 30 años de servicios ininterrumpidos otorgados a favor de este Ayuntamiento.

Se autorizaron las siguientes pensiones por fallecimiento a favor de los familiares de los siguientes extintos trabajadores: C. Carlos López Medina, C. Miguel Santiz López, autorizaron por única ocasión; el apoyo económico por gastos funerarios a favor de los familiares de los siguientes extintos trabajadores: C. Miguel Antonio del Valle de los Santos, C. Alfonso Claudio García García, y por último, la aprobación por única ocasión para pagos de gastos funerarios al trabajador Domingo Ramos Robles, por el fallecimiento de su hijo Raúl Ramos Arreola.

Se aprobó por unanimidad a través del cabildo por única ocasión, el pago de seguro de vida a favor del extinto trabajador, C. Alfonso Claudio García García.

También se autorizó el otorgamiento de un subsidio al Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tuxtla Gutiérrez, por la cantidad de dos millones 300 mil pesos, que deberán ser destinados al pago de compra de despensas en beneficio de la población tuxtleca.

Autorizaron por unanimidad la cancelación y depuración del saldo de la cuenta contable de activo circulante 1.1.3.1. Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo, subcuenta 03 vencimiento igual o menor a 365 días, por un importe de cuatro millones 726 mil 901.80 pesos, por falla de soporte documental de dichos registros y la prescripción del derecho a recibir bienes y servicios, conforme a los registros contables enlistados en el documento presentado.

Se autorizó por unanimidad el dictamen procedente respecto autorizar a los CC. presidente municipal Carlos Morales Vázquez y secretaria del Ayuntamiento, suscribir contrato donación gratuita con el C. José Luis Orantes Pastrana, referente a que se acepten en donación dos fracciones del predio urbano baldío ubicado entre las calles de la 5ª y 6ª Poniente Norte, S/n de la colonia, Terán de su propiedad, para dar continuidad a las vías de las avenidas Esteros y Lagos del Fracc. Flamingos de esta ciudad.