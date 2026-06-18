Aprueban reforma a la Ley de Derecho y Cultura Indígenas

En sesión ordinaria de este miércoles, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó la reforma al artículo 33 de la Ley de Derecho y Cultura Indígenas, una iniciativa que garantiza a las mujeres de los pueblos originarios el derecho a heredar tierras y bienes, cerrando así una brecha histórica de exclusión patrimonial.

La diputada local de Morena, Wendy Arlet Hernández Ichin, vicepresidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, fue la impulsora de la reforma, la cual modifica el lenguaje de la ley para que el Estado no solo “fomente” el derecho a la herencia, sino que lo garantice, promueva y haga efectivo en favor de las mujeres indígenas.

“Esta iniciativa reforma el artículo 33 de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas para poder garantizar que las instituciones y que el Estado pueda brindarle certeza jurídica a las mujeres indígenas del Estado de Chiapas”, explicó la legisladora en entrevista.

Objetivo

La reforma busca que las mujeres indígenas tengan acceso a la propiedad, la tierra y la herencia, derechos humanos que durante generaciones les fueron negados bajo sistemas patriarcales donde el hombre era considerado el único dueño de la tierra.

Hernández Ichin recordó que, a lo largo de la historia, la mujer indígena fue descartada de poder heredar. “Solamente había existido un caso de una mujer lacandona en la cual le reconocieron sus derechos por una cuestión de que había quedado viuda”, señaló.

La diputada destacó que en su propio municipio, San Juan Chamula, las mujeres sí pueden heredar, pero advirtió que en otras comunidades como Oxchuc, San Juan Cancuc y Chenalhó la situación es distinta, y el acceso a la herencia depende de interpretaciones de autoridades locales, lo que genera incertidumbre.

“Dependiendo de las autoridades, de los bienes comunales, de las autoridades que sean jefas o jefes de las comunidades o del municipio en sí, es si se puede o no, pero queda a una interpretación muy abierta. Con esta ley eso va a cambiar”, aseguró.

Derechos humanos

Cuestionada sobre cómo se garantizará la aplicación de la ley en comunidades donde los usos y costumbres han limitado los derechos de las mujeres, la diputada fue clara: los derechos humanos están por encima de cualquier práctica tradicional.

“Dentro de la misma ley está en el artículo que se está reformando que los derechos humanos y también dentro de nuestros artículos que ya están constitucionales, no puede estar los usos y costumbres por encima de los mismos derechos humanos de las mujeres”, enfatizó.

“Con esta reforma, Chiapas da un paso significativo hacia la igualdad sustantiva en los pueblos originarios, reconociendo el derecho de las mujeres indígenas a heredar y poseer tierras, un avance que, no solo legisla por las que sí tenemos el derecho, sino que quede por ley que somos acreedoras a ese derecho”, concluyó.