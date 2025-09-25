Aprueban reforma clave para el control de la GN

El Congreso del Estado de Chiapas aprobó este miércoles, con 27 votos a favor, cuatro en contra y nueve abstenciones, una reforma constitucional que fortalece el control del Senado sobre los mandos de la Guardia Nacional (GN) e introduce el lenguaje inclusivo en la Carta Magna, durante una sesión extraordinaria presidida por el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.

La reforma, enviada por la Cámara de Diputados, modifica los artículos 76 y 79 de la Constitución.

Cambios

El cambio más significativo establece que el Senado de la República deberá ratificar los nombramientos de los mandos superiores de la Guardia Nacional, un mecanismo que busca un mayor equilibrio y supervisión legislativa sobre las decisiones del Ejecutivo Federal en materia de seguridad.

Adicionalmente, la reforma incorpora formalmente el lenguaje inclusivo en las atribuciones presidenciales, con el objetivo de visibilizar la participación de las mujeres en los cargos públicos.

La propuesta fue aprobada por el procedimiento de urgente y obvia resolución, tras la lectura del dictamen a cargo de la diputada secretaria, Wendy Arleth Hernández Ichin.

El voto a favor fue unánime entre los legisladores de Morena y sus partidos aliados (PVEM, PT, Redes Sociales Progresistas y Movimiento Ciudadano). La oposición provino de los diputados del PAN y del PRI, quienes emitieron los cuatro votos en contra.

Con esta ratificación, Chiapas se convierte en uno de los estados necesarios para alcanzar la mayoría de congresos locales que exige la Constitución para que la reforma entre en vigor en todo el país.

La Sexagésima Novena Legislatura aprobó también el proyecto de decreto por el que se reforma el Inciso A) de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión, la cual fue remitida a esta soberanía popular por la Cámara de Senadores de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de la Unión.

Con dicha disposición se obliga a perseguir de oficio el delito de extorsión que afecta a muchas familias mexicanas.