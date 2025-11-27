Aprueban reforma en materia de turismo

Este miércoles 26 de noviembre, el Congreso del Estado de Chiapas, con 37 votos, aprobó la iniciativa de decreto para reformar el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, y reconocer al turismo como una actividad estratégica para el desarrollo económico, social y cultural de la entidad.

La reforma representa un paso importante para consolidar al turismo como un motor de crecimiento sostenible, fortalecer la competitividad del estado y garantizar la seguridad, integridad y derechos de quienes nos visitan.

Legislación

La iniciativa fue presentada por la diputada presidenta de la Comisión del Congreso del Estado de Chiapas, Ericka Paola Mendoza Saldaña.

Al respecto comentó que: “esta iniciativa no nace de la improvisación ni de una visión aislada, surge de un análisis técnico de las necesidades reales del sector y del compromiso institucional que hoy asumimos con las y los chiapanecos”.

En ella se contemplan los principios de sostenibilidad, inclusión y responsabilidad que promueve la agenda 2030 de las Naciones Unidas.

“En Chiapas, el turismo no es solamente un sector productivo, es parte de nuestra identidad, representa a nuestras comunidades indígenas y a su diversidad cultural. A los paisajes naturales que nos coloca entre los estados más biodiversos del mundo, a los oficios tradicionales y a la hospitalidad que distingue a nuestra gente”, precisó.

Con ello se fortalece el marco jurídico y las políticas públicas que permitan reconocer al turismo como una actividad estratégica indispensable para el crecimiento económico y la protección del medio ambiente y el bienestar de nuestras comunidades. “Con este esfuerzo se busca que el turismo deje de ser concebido únicamente como una actividad estacional y se convierte en una política de estado con continuidad, planeación y un profundo respeto a la diversidad cultural y natural que distingue a Chiapas, elevando al turismo a la categoría constitucional que se merece”, destacó.