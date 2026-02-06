Aprueban reforma para armamento de alto poder

Con 38 votos a favor, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó este jueves en sesión extraordinaria una reforma que busca modificar la Ley Federal de Armas y Explosivos, con el objetivo de que los estados de la República puedan dotar a sus cuerpos de seguridad pública de armamento de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Alejandra Gómez Mendoza, explicó que esta iniciativa, enviada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, es una respuesta directa a la demanda ciudadana de pacificación y un esfuerzo por equilibrar la fuerza entre las instituciones y el crimen organizado.

“Esta aprobación, esta lucha por la pacificación, no es una lucha propia del gobernador; es un mandato del pueblo de Chiapas hacia sus dirigentes”, afirmó la legisladora.

Subrayó que la reforma es parte de un “trabajo constante” para restablecer la justicia y el bienestar en la entidad.

Gómez Mendoza detalló que el núcleo de la propuesta es permitir que las policías estatales tengan acceso a “armas de mayor poder” para enfrentar a los grupos delictivos, que en la actualidad cuentan con armamento superior.

Se busca equilibrar el combate a la delincuencia

“No podemos permitir que el crimen organizado esté mejor armado que el estado propio. Se trata de equilibrar este combate frontal a la delincuencia. Es una realidad que el armamento que trae el crimen organizado supera con creces al que hay en el estado”, aseveró.

La reforma, explicó, busca salvaguardar las vidas de las chiapanecas y los chiapanecos y se enmarca en una estrategia integral que incluye Cero Corrupción y Cero Impunidad.

De acuerdo con el procedimiento legislativo, el decreto aprobado por el Congreso de Chiapas será turnado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su análisis, ya que implica una modificación a una ley federal y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Enviamos este documento a la Cámara de la Unión para que sea una modificación federal y que todos los estados de nuestro país estén dotados de este armamento”, señaló la presidenta del Legislativo local.

Al ser cuestionada sobre si la estrategia incluye mejorar las condiciones laborales de los elementos policiacos para fortalecer su integridad y reducir la vulnerabilidad a la corrupción, Gómez Mendoza recalcó que el Gobierno del Estado ya ha trabajado en ello.

Aseguró que parte de los presupuestos aprobados por el Congreso local se destinan no solo a mejores salarios, sino a uniformes, equipamiento y capacitación. “Esperamos que pronto esta reforma sea una realidad a nivel federal y también puedan tener mejores armas para poder defendernos”, concluyó Gómez Mendoza.