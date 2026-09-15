Aprueban Reforma para la Paridad Efectiva

Este lunes el Congreso del Estado aprobó con 38 votos a favor la Reforma Electoral para garantizar la paridad efectiva en el estado de Chiapas, acto que fue presenciado por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

La iniciativa de decreto por el que se reforman los numerales uno y dos del artículo 25 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado, en materia de paridad.

Dicha iniciativa, propuesta por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, consolida el principio de paridad de género en las postulaciones y garantiza una mayor participación de mujeres en las presidencias municipales.

A esta sesión acudieron Eduardo Ramírez Aguilar y su esposa la señora Sofia Espinoza Abarca; la secretaria de Gobierno, Dulce María Rodríguez Ovando; secretarias de las dependencias del gabinete legal y ampliado; funcionarias de los Ayuntamientos; representes de colectivas, grupos feministas y de derechos humanos, así como académicas y activistas.

En posicionamiento parlamentario abordaron tribuna las diputadas Luz María Castillo Moreno, Rosa Linda López Sánchez, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, Silvia Esther Argüello García, María Mandiola Totoricagüena, Maritza Molina Molina, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Ana Karen Ruiz Coutiño, Faride Abud García, Erika Paola Mendoza Saldaña, Daniela Estrada Choy, Selene Josefina Sánchez Cruz y los diputados Abundio Peregrino García, Luis Eduardo Gordillo Gordillo y Juan Marcos Trinidad Palomares, quienes manifestaron el alcance de la reforma en materia de paridad de género.

Candidaturas

Cabe destacar que, con esta reforma, las candidaturas a los Ayuntamientos presentadas por partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes deben registrarse en planillas que aseguren la paridad en sus dimensiones horizontal y vertical.

Con ello también se establece la obligación de garantizar la alternancia de género en la integración de dichas planillas para cumplir con el mandato constitucional de igualdad sustantiva.

Al tiempo de reconocer la propuesta turnada a esta soberanía popular por el mandatario chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, señalaron que con ello se asegura el acceso equitativo de las mujeres a las presidencias municipales y cargos de decisión en los 124 municipios del estado rumbo al proceso electoral 2027.

Coincidieron en que hoy se da un paso histórico por la paridad para ampliar la participación política, un paso para que las mujeres tengan mayores posibilidades de competir, un paso para que puedan ganar y sobre todo un paso para que puedan gobernar.

También señalaron que durante décadas, a las mujeres se les abrieron las puertas de la participación política, pero muchas veces se les asignaron distritos o espacios destinados a perder o se les regateó el verdadero poder de decisión, pero con esta iniciativa eso terminó.

Así también, puntualizaron que el procedimiento mediante el cual se determine el género correspondiente en cada municipio, se construya bajo los principios de certeza, transparencia, objetividad y plena seguridad jurídica con reglas claras, con un procedimiento transparente y con certeza para todas y para todos.