Aprueban reforma propuesta por Sasil de León

El Senado de la República aprobó la reforma de la legisladora Sasil de León, mediante la cual el Estado sumó obligaciones para proteger la seguridad personal, familiar y también comunitaria de las mujeres frente a la violencia feminicida.

Propuesta

Se trata de una reforma que suma garantías a la víctimas y sus familias, generando mayores herramientas para frenar la violencia hacia las mujeres, particularmente desde el enfoque comunitario, donde las autoridades tendrán que conocer los riesgos y amenazas dentro del entorno cercano a la víctima.

“La lucha contra el feminicidio la ganaremos las mujeres, porque hoy más que nunca México está consciente de la fuerza que tenemos y nada detendrá este movimiento de conciencias en favor de todas y todos”, dijo.

Bases

Explicó que esta reforma de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, garantiza el bienestar físico, psicológico y emocional, la dignidad y la vida privada de las víctimas directas e indirectas.

Esta iniciativa catalogada como “histórica” por el pleno del Senado, es particularmente relevante para pueblos originarios, sociedades rurales y por quienes están más apartados del acceso oportuno a la justicia.