Aprueban reforma que prohíbe la doble nacionalidad

En sesión extraordinaria presidida por la diputada Marcela Castillo Atristain, el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura, aprobó por urgente/obvia resolución, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122, de la materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los poderes ejecutivos, federal y locales, remitido por la Cámara de Senadores del Congreso de La Unión.

El tema, que formó parte de la agenda prevista para el Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Novena Legislatura, establece en su contexto que las personas con otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de registrarse como candidatas o candidatos.

Entrada en vigor

Esta modificación entrará en vigor para los procesos electorales de 2028, una vez que sea aprobada por al menos 16 legislaturas estatales. Por ello, no aplicará a quienes actualmente ocupan la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno.

Para argumentar a favor y en contra, analizaron y debatieron en tribuna las y los diputados Andrea Negrón Sánchez, Getsemaní Moreno Martínez, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, Fermín Hidalgo González Ramírez y Rubén Zuarth Esquinca.

Argumentos

Entre los argumentos plasmados en intenso debate en tribuna, destacaron que la iniciativa parte de la soberanía y lealtad institucional, toda vez que quien aspire a la responsabilidad de presidir el país debe hacerlo por encima de cualquier otro vínculo o consideración. Asimismo, no se modifica el derecho de millones de mexicanos a conservar una segunda nacionalidad.

Otro de los argumentos dichos en tribuna durante el análisis, es que la soberanía no debe convertirse en una bandera electoral porque la soberanía pertenece a México y no puede utilizarse para determinar quién es suficientemente mexicano y quién debe demostrarlo.