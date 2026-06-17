Aprueban reformas a ley de transparencia

La Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Chiapas.

En la sesión ordinaria, presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, las y los diputados aprobaron también la iniciativa del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.

Continuando con el orden del día, se autorizó al Ayuntamiento de Comitán de Domínguez la desincorporación de un predio ubicado en avenida Concepción Bellavista, para enajenarlo vía donación a favor del Gobierno del Estado, a través del Instituto del Patrimonio del Estado de Chiapas, donde actualmente está edificado el Jardín de Niñas y Niños Francisco José Gabilondo Soler.