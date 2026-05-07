Aprueban reformas de mediación comunitaria

En sesión ordinaria presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura aprobó diversas disposiciones de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el estado de Chiapas, en materia de mediación comunitaria.

En este punto, participaron en tribuna los diputados Juan Salvador Camacho Velasco y Domingo Velázquez Méndez para argumentar a favor de la iniciativa.

En segundo término, las y los diputados de la Sexagésima Novena Legislatura aprobaron el dictamen de la Comisión de Planeación para el Desarrollo, relativo a los 15 programas regionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo, 2025-2030.

Así también, en el desahogo de los puntos del orden del día, fue aprobada la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del decreto por el que se crea la Promotora de Vivienda Chiapas. Para argumentar a favor del dictamen, abordó tribuna el diputado José Jesús Domínguez Castellanos.

La Mesa Directiva del Congreso de Chiapas turnó a comisiones parlamentarias -para su análisis y dictamen- la solicitud de prórroga de 10 Ayuntamientos para la entrega de la cuenta pública anual.

Iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo tercero transitorio a la Ley de Ingresos del estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2026.

Asuntos generales

En asuntos generales participaron los diputados Luz María Castillo Moreno, del Partido Movimiento Regeneración Nacional, con el tema: “Impulso y reconocimiento al deporte adaptado en Chiapas”; Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, del Partido Acción Nacional, con el tema: “Medalla Miguel Álvarez del Toro”, y la diputada Marcela Castillo Atristain, del partido Movimiento Regeneración Nacional, con el tema:”Paradas seguras”.