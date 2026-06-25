Aprueban reformas en materia de paridad

El pleno de la Sexagésima Novena Legislatura aprobó -en sesión ordinaria- el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

En este punto y para manifestar sus argumentos en torno a la iniciativa, participaron en tribuna la diputada Jovannie Maricela Ibarra Gallardo y el diputado Freddy Escobar Sánchez.

En el análisis y debate del tema, la legisladora destacó que respalda plenamente los principios de paridad, de igualdad sustantiva, de participación política de las mujeres, pero también la participación efectiva de las y los jóvenes en la vida pública. En tanto que el legislador Escobar Sánchez sostuvo que con esta iniciativa se pretende que las instituciones públicas sean más eficientes, más austeras y más congruentes con los principios de igualdad y justicia que demandan tiempo.

Decreto

En el desahogo de los puntos del orden del día, en la sesión presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, se aprobó también la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración municipal del estado de Chiapas. En este punto participó en tribuna el diputado José Uriel Estrada Martínez, quien destacó que la iniciativa abona a la transparencia, ya que las sesiones de los cabildos serán públicas transmitidas en plataformas digitales y difundida por los medios de comunicación.

Así también, se aprobó la licencia temporal presentada por la ciudadana Francisca Damas Damas para separarse del cargo de regidora de representación proporcional por el Partido Morena del Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas. Nombrando a la ciudadana Grecia del Carmen Inurrieta Sosa en el cargo de regidora de representación proporcional por Morena.

Análisis

La Mesa Directiva turnó a comisiones parlamentarias -para su análisis y dictamen- las siguientes disposiciones: Iniciativa de decreto por el que se declara el día 24 de noviembre de cada año como el Día del Café Chiapaneco.

Iniciativa de decreto por la cual se crea la Ley de Protección a Personas Denunciantes de Hechos de Corrupción del estado de Chiapas.

En asuntos generales participaron: Luz María Castillo Moreno, con el tema: “Transformando con el corazón”; Elvira Catalina Aguiar Álvarez, con el tema “Del derecho humano al agua a la prosperidad”; Getsemaní Moreno Martínez, con el tema: “Resultados de la consulta ciudadana anónima Tuxtla sin filtro”; Jovannie Ibarra Gallardo, con el tema: “Refugios climáticos”; María Mandiola Totoricagüena, con el tema: “Presentación de iniciativas Zonas Metropolitanas” y Luis Eduardo Gordillo Gordillo, con el tema: “Reconocimiento a la naturaleza como ente colectivo sujeto de derecho”.