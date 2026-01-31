Aprueban reformas sobre cohabitación forzada en el estado

En sesión del primer período extraordinario, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, presidido por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura aprobó la iniciativa de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el estado de Chiapas, en materia de cohabitación forzada.

Para exponer sus argumentos en torno a dicha iniciativa, participó en tribuna la diputada Rosa Linda López Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, quien dijo que dicha propuesta pretende erradicar los matrimonios infantiles y uniones informales obligadas, sobretodo en pueblos y comunidades indígenas que llevan a cabo esta práctica bajo los “usos y costumbres”.

La diputada señaló: “Hoy, el Congreso del Estado atiende una de las demandas ciudadanas mas sentidas. Con ello, se penalizará a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a un menor de edad, o a quien no tenga capacidad para comprender el hecho, a vivir de manera informal con otra persona”.

La diputada por el Partido Verde Ecologista de México, destacó: “Desde esta Tribuna defiendo el sentido de esta iniciativa convencida de que su aprobación es un paso necesario para la protección efectiva de los derechos humanos, en particular de niñas y adolescentes chiapanecas hablar de cohabitación forzada no es hablar en términos silenciados, no en este Congreso”.

Esta iniciativa -subrayó Sánchez López- no va en contra de los usos y costumbres, “es importante decirlo con claridad, es una iniciativa en contra de prácticas que no pueden seguir justificándose porque vulneran derechos libertades y la dignidad humana. Las tradiciones no pueden ser un escudo para permitir la violencia, ninguna práctica por antigua o extendida que sea, puede estar por encima de los derechos humanos ni del interés superior de la niñez”.

Agregó que en muchos casos estas prácticas encubren delitos graves. “No importa si existe un consentimiento familiar, no importa si se presenta como un acuerdo comunitario, cuando una menor es entregada para vivir en una unión forzada se le expone al abuso. El Estado no puede ser neutral frente a esta realidad, la neutralidad aquí es complicidad, por eso este dictamen propone sanciones claras y firmes porque proteger a la niñez, no es una opción política es una obligación constitucional, ética y humana.

Relativo al proceso de aprobación de esta iniciativa, la diputada Jovannie Maricela Ibarra Gallardo expuso su voto a favor en lo particular, en tanto que el diputado Juan Salvador Camacho Velasco manifestó su voto a favor y expuso los argumentos de su razonamiento.

Otros puntos

Continuando con el orden del día, la Mesa Directiva puso a consideración del pleno las siguientes iniciativas, las cuales fueron aprobadas:

Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Constitución Política de Chiapas, en materia de reconocimiento y protección constitucional del pueblo Akatek. En este punto participó en tribuna la diputada Selene Josefina Sánchez Cruz, quien manifestó sus argumentos en favor de la iniciativa.

Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el estado de Chiapas. Para argumentar a favor participó la diputada Jovannie Maricela Ibarra Gallardo.

Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones del estado de Chiapas. La diputada María Mandiola Totoricagüena expuso sus argumentos para pedir el voto a favor.

Iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 62 BIS a la Ley del Servicio Civil del estado y los municipios de Chiapas; y se adiciona el artículo 64 BIS a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Chiapas. Para abundar respecto al tema, las diputadas Andrea Negrón Sánchez, Getsemaní Moreno Martínez, Silvia Esther Argüello García y el diputado Abundio Peregrino García abordaron la Tribuna y expusieron sus argumentos en favor.

Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del estado de Chiapas. En este punto participaron los diputados Javier Jiménez Jiménez y Juan Marcos Trinidad Palomares, quienes hablaron de los beneficios de fortalecer a las instituciones en materia de paz y seguridad.