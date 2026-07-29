Aprueban reformas sobre deudores alimentarios

En sesión extraordinaria correspondiente al Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, las y los diputados que integran el pleno aprobaron la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Chiapas en materia del registro de personas deudoras alimentarias morosas, a propuesta del Poder Judicial del Estado (PJE).

Al respecto, participó en tribuna el diputado Juan Salvador Camacho Velasco para argumentar a favor del dictamen, señalando que se armoniza con los ordenamientos federales y fortalece la protección del interés superior de la niñez, considerando como persona deudora alimentaria morosa a quien incumpla con el pago de alimentos durante 60 días de forma continua o permanente, y con ello se permite su inscripción en el Registro de Personas Deudoras Alimentarias Morosas mediante resolución judicial.

Medidas

Asimismo, se fortalecen las facultades de las autoridades para localizar bienes, decretar embargos precautorios y adoptar las medidas conducentes para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes tienen derecho a recibirlos.

En esos términos, durante la sesión presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, el pleno aprobó la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas.

En materia electoral, el pleno aprobó la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas.

Así también, la iniciativa de decreto por el que se reforma y se adicionan diversas disposiciones al artículo 103 de la Ley de Medios de Impugnación, en materia electoral del estado de Chiapas, en materia de nulidad de una elección por intervención o injerencia extranjera.