Apuesta Berriozábal por bonos de carbono

Berriozábal busca posicionarse como pionero en el manejo de bonos de carbono, así lo dio a conocer el presidente municipal Jorge Acero, tras una reunión con el comisionado nacional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pedro Álvarez Icaza.

El edil reveló que en el encuentro se abordaron dos temas principales. El primero fue la intención del municipio de incursionar en el esquema de bonos de carbono, para lo cual se dialogó sobre las leyes vigentes.

Aunque no es un tema fácil, explicó que existe una empresa llamada Bicarbon, vinculada a Air Carbon y a la Universidad de Rice, con la que se definirán estrategias, pero aclaró que se trata de un proyecto a largo plazo.

Otros temas

El segundo punto fue la gestión de recursos para ampliar los proyectos de lombricomposta y lixiviados que ya operan en las comunidades de Vistahermosa y Amendú. El edil señaló que buscan mayores recursos para seguir impulsando estas actividades en las comunidades productoras.

Conclusión de nueva carretera

Destacó el impulso que se dará al turismo gracias a la conclusión de una nueva carretera, gestionada por el gobernador Ramírez Aguilar, obra que tuvo una inversión superior a los 15 millones de pesos.

La pavimentación de esta carretera beneficiará a más de 39 mil personas, muchas de ellas dedicadas a la producción de plantas y otras actividades agrícolas de las que dependen las comunidades de Berriozábal.

Finalmente, el edil aseguró que se dará seguimiento a estas propuestas, confía en que logren concretarse, aseguró que durante el tiempo restante a su gestión se trabajará con la mirada puesta en reducir los márgenes de necesidad en el municipio.