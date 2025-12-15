Apuesta Canirac por cenas especiales

Con la expectativa de cerrar un año de altibajos con números positivos, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas intensifica su oferta de servicios y promociones para la temporada decembrina, confiando en un repunte significativo en el flujo de comensales.

Cristian Pérez, presidente de la cámara en el estado, detalló que la estrategia se basa en dos líneas de acción: la organización de cenas especiales para Nochebuena y Año Nuevo —tanto en salón como para llevar— y una campaña comercial con promociones temáticas que fortalezcan la presencia de los establecimientos afiliados.

“Diciembre representa tradicionalmente un aumento que puede ir del 10 al 30 % en la demanda, dependiendo del tipo de restaurante. Esto nos obliga a reforzar la plantilla laboral, incrementar insumos y ajustar los gastos operativos”, explicó Pérez.

Estimaciones económicas y medidas de seguridad

Según proyecciones basadas en estadísticas nacionales y locales, se espera que la derrama económica para el sector restaurantero en Chiapas se sitúe entre el 18 y el 20 % durante la temporada.

En materia de seguridad e higiene, Pérez destacó que la Canirac mantiene un programa permanente enfocado en tres ejes: protección civil, manejo de gas y manejo higiénico de alimentos. La cámara colabora de manera coordinada con Protección Civil estatal y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), impartiendo cursos y certificaciones para garantizar el cumplimiento normativo.

Uno de los desafíos que enfrentan los restaurantes formales es la competencia de comercios irregulares que suelen instalarse en ferias y eventos temporales durante las fiestas. Frente a esto, Pérez afirmó que los afiliados a Canirac apuestan por la calidad, la profesionalización y la seguridad.

“Competimos con la calidad de nuestros alimentos, la preparación de nuestro personal y el apego a los reglamentos. Nuestro compromiso es ofrecer un servicio confiable y profesional, valores que el cliente formal reconoce y valora”, señaló.