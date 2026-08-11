Apuesta Chiapas a la industrialización

“Chiapas apuesta por el proyecto de industrialización que busca transformar la temporalidad del empleo agropecuario en plazas permanentes, esta estrategia incluye polos de desarrollo y el ecoparque que se planea en Tuxtla Gutiérrez”, así lo afirmó el secretario de Economía y del Trabajo del Estado de Chiapas, Luis Pedrero González.

El funcionario reconoció que las estadísticas laborales son cambiantes y dependen de temporadas de cosecha, lo que genera trabajadores eventuales.

Dijo que ese sector es el que más preocupa a la administración estatal, por lo que se impulsa la industria como una alternativa estable durante todo el año.

Nuevos polos

Pedrero González detalló que la economía chiapaneca se sostiene hoy en la agroindustria, el comercio y los servicios, pero se busca dar un salto cualitativo con nuevos polos industriales.

Mencionó que el proyecto de polos de desarrollo de la Secretaría de Marina será clave para Tapachula y Arriaga, mientras que el ecoparque en Llano San Juan, en la zona central, fortalecerá la región de Tuxtla Gutiérrez.

Sobre la llegada de empresas, el secretario informó que hay tres inversiones muy avanzadas para finales de este año y principios del siguiente: dos se instalarán en Tapachula y una en Tuxtla Gutiérrez.

Destacó que la entidad es uno de los tres estados mexicanos con puerto, ferrocarril, frontera y aeropuertos, ventajas logísticas que no se han aprovechado plenamente para atraer centros de distribución e industria compleja.

El secretario enfatizó que el anclaje de la política económica que se busca dejar es un proyecto a treinta años, orientado a ofrecer oportunidades de transformación real mediante energéticos baratos e incentivos fiscales, aprovechando la posición geográfica privilegiada de Chiapas frente a Centroamérica.