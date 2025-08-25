Apuesta MC por la paz en elección de Pantelhó

Manuel Sobrino Durán, coordinador operativo de Movimiento Ciudadano en Chiapas, confirmó que por primera vez desde el 2012 su partido participará en el proceso electoral extraordinario del municipio de Pantelhó.

Así mismo expuso el trabajo de su fuerza política y la colaboración con el Gobierno del Estado y otros partidos para garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo con civilidad, sin violencia y, sobre todo, en paz.

Pacificar las diversas regiones del estado ha sido la principal tarea del gobierno en turno, sobre todo en la zona altos donde por años ha existido inestabilidad política y social.

El coordinador destacó que las estrategias de seguridad fue una de las razones por las que Movimiento Ciudadano decidió participar, a diferencia de otros cuatro partidos políticos que se abstendrán.

“Nuestro partido representa una alternativa para las y los chiapanecos y para México, no podíamos dejar pasar la oportunidad de contender”, expuso Sobrino Durán.

Mesas de conciliación

Informó que su partido ha participado en las mesas de trabajo de conciliación y paz convocadas por la Secretaría de Gobierno para que la elección municipal próxima a realizarse el 31 de agosto en Pantelhó transcurra de manera segura.

Para los comicios extraordinarios, solo tres fuerzas políticas registraron candidatos a la presidencia municipal: Movimiento de Regeneración Nacional, Redes Sociales Progresistas y Movimiento Ciudadano.

En contraste, el Verde Ecologista de México, junto con los partidos Del Trabajo, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, decidieron no postular candidaturas para esta contienda local.