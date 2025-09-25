Apuesta PRI por atender crisis global: Zuarth

En el contexto de la entrega de nombramientos a los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tuxtla, el presidente estatal del PRI, Rubén Antonio Zuarth, dijo que Chiapas está sumado a la visión global de atender la destrucción del medio ambiente, la desigualdad, crisis humanitarias y la migración.

Dijo que recientemente el presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, el senador Alejandro Moreno, pidió a los líderes mundiales que asisten al inicio del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, trabajar con humanidad, responsabilidad y compromiso, para enfrentar los grandes desafíos globales.

En ese sentido dijo que Chiapas respalda estas propuestas, demandas del priismo, pues no se puede permitir que los conflictos armados superen el trabajo y la voluntad de millones de hombres y mujeres que diariamente trabajan en favor de la paz y el desarme.

Esta realidad no es tan distante como pareciera, dijo, por lo que manifestó una postura total del respaldo al líder nacional del PRI.

PRI Tuxtla

Asimismo, aprovechó para explicar que tomó protesta al nuevo Comité Directivo Municipal (CDM) en Tuxtla Gutiérrez, encabezado por Isaías Muñoz Paniagua y Shirley Álvarez.

En un acto llamó a la militancia a salir a territorio y “tocar las puertas y los corazones de las y los tuxtlecos”.

“Sin duda el PRI está mas vivo que nunca, se ha enfocado en un trabajo con las bases, este camina y se escucha en cada rincón de la ciudad”, aseguró.