Apuesta RSP Chiapas por nueva ética política

Ir con los mejores perfiles ciudadanos, mujeres y hombres, para el 2027, es el propósito del partido Redes Sociales Progresistas-Chiapas (RSP) y así se afirmó durante la primera Reunión Estatal de Consejos de Participación Municipal, realizada en un salón al poniente de Tuxtla Gutiérrez.

En presencia de más de 60 coordinadores municipales y cientos de asistentes de RSP-Chiapas, su presidente estatal, Ricardo Aguilar Gordillo, dio la bienvenida a Fernando Bermúdez, jefe de la Oficina de Gubernatura, quien acudió al acto en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Una nueva ética

Un llamado a hacer “política de a deveras”, con una nueva ética, pero sobre todo escuchar a la gente, pidió el coordinador de RSP Chiapas, tras destacar la nueva realidad que hoy se vive.

Son tiempos en los que el país requiere de unidad y de partidos políticos que encuentren formas innovadoras de conectar con esa nueva ciudadanía crítica que demanda un mejor servicio público.

RSP, aliado de ERA

Por su parte, Fernando Bermúdez reconoció el crecimiento de RSP Chiapas, partido que desde su fundación ha sido un aliado permanente del actual mandatario chiapaneco.

“Este es un partido aliado de los nuevos tiempos, y de las nuevas formas de gobernar al pueblo. Hay que calentar motores pues el 2027 está a la vuelta de la esquina”, dijo.

Los asistentes recibieron un taller de formación técnica y política de parte de este instituto político estatal que aspira a completar pronto la totalidad de sus consejos municipales.