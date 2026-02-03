Apuestan al deporte para la reinserción social

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y la directora general del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), Bárbara Altúzar, firmaron un Convenio de Colaboración Interinstitucional en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEA) “Villa Crisol”, acompañados del subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, Zeín Jerónimo Gil y del presidente municipal de Berriozábal, Jorge Acero, con el objetivo de fortalecer las actividades físicas y deportivas como parte fundamental del proceso de reinserción social.

Colaboración

El titular de la SSP aseguró que la colaboración interinstitucional fortalece las estrategias de seguridad en el estado, sobre todo para las y los jóvenes que cuentan con una segunda oportunidad, garantizando condiciones para una reinserción social exitosa.

Asimismo, antes de iniciar con los eventos deportivos exhortó a las y los jóvenes a mantenerse enfocados en el deporte para que puedan mejorar sus condiciones de vida. “El deporte viene siempre a apoyar a la reinserción social”, aseveró.

A través de esta colaboración, se refrenda la visión del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, con el compromiso de ampliar y fortalecer las actividades deportivas dentro del sistema penitenciario, reconociendo al deporte como una herramienta esencial para fomentar la salud física y mental, la disciplina, la formación integral y la reeducación de las personas privadas de la libertad y adolescentes en conflicto con la ley.

Con estos convenios, la SSP continúa trabajando por una seguridad y justicia social orientada a la reinserción efectiva, la prevención de la reincidencia y la construcción de oportunidades reales para la transformación de vidas, en apego a la legalidad y al respeto de los derechos humanos.