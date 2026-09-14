Apuestan por fiestas patrias y Semana Gastronómica

Christian Pérez Morales, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Chiapas, reconoció que la temporada de vacaciones de verano no cumplió las expectativas del sector restaurantero en la entidad, aunque tampoco se ubicó por debajo de lo previsto.

“Tuvimos un progreso, no fue el crecimiento que esperábamos, pero esperamos que con las siguientes estrategias que tenemos estipuladas, como la Semana Gastronómica, vayamos a activar esta parte del sector a nivel estatal”, expresó.

El dirigente señaló que a nivel nacional el presidente de Canirac, Ignacio Alarcón, dio a conocer indicadores generales, mientras que en Chiapas el comportamiento fue de avance moderado. Ante ello, dijo, esperan la tercera temporada, que se registra a finales de año, para rediseñar estrategias e impulsar las unidades de negocio.

Estrategias

En cuanto a las próximas festividades patrias, Pérez Morales indicó que el sector gastronómico trabaja en la tradicional Noche Mexicana, además de campañas de chiles en nogada lanzadas por diferentes negocios, con el fin de ofrecer el platillo insignia mexicano y reactivar la economía.

Asimismo, destacó que junto con la Secretaría de Turismo se ha coadyuvado al impulso del sector gastronómico mediante diversas actividades realizadas dentro y fuera del estado. Añadió que mantienen comunicación constante para que el enlace con el Centro de Convenciones OCV permita aterrizar fechas de congresos y sumarse al proyecto estatal, generar visitas y prepararse para brindar facilidades de servicio con precios especiales o exclusivos.

Con estas acciones, Canirac Chiapas busca mantener la reactivación económica de los restaurantes afiliados y aprovechar los puentes y celebraciones de fin de año.