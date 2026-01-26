Apuestan por la conciencia en precaución vehicular

La Dirección de Tránsito de Tuxtla Gutiérrez ha puesto el foco en la educación vial como la estrategia principal para reducir los accidentes de tránsito en la capital chiapaneca, Alberto Morales Bernal, titular de la dependencia, señaló que la falta de conocimiento del reglamento, sobre todo entre los jóvenes, es uno de los factores de riesgo que buscan combatir.

Aseguró que actualmente se ha detectado que muchos jóvenes que no conocen las reglas básicas de tránsito, principalmente en cuestión de motocicletas, desconocen las normas de movilidad únicamente con el afán de trabajar una unidad, es por esto que se comenzará a trabajar en atender esta situación este año.

Hombres

El funcionario reconoció que, si bien no hay estadísticas por género, se observa que los hombres son quienes reciben más multas, en gran medida porque son mayoría entre los conductores de vehículos y motos.

Más allá de los cursos y talleres de formación, la dependencia hizo un llamado a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad, evitar el uso del celular al conducir y mantener en regla la documentación de sus vehículos, aspectos donde, aseguró, la mayoría ya cumple.

Corrupción

Respecto a la corrupción, Morales Bernal sostuvo que las quejas por presuntas “mordidas” han disminuido en comparación con administraciones pasadas. Atribuyó esta reducción al monitoreo en redes sociales y a la directriz de Cero Tolerancia a la corrupción por parte del gobierno estatal y federal.

Son 225 elementos que se encuentran operando en la ciudad, la Dirección de Tránsito busca implementar una cultura vial que permita construir una Tuxtla más segura para automovilistas y motociclistas, han instado a la población a sumarse activamente a esta campaña de concientización.