Apuestan por la convivencia familiar

El creciente tiempo que niñas y niños pasan frente a teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos, ha encendido alarmas entre familias y especialistas. En ese contexto, el Museo de la Niñez, adscrito al Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), se posiciona como una alternativa para las infancias al ofrecer un espacio donde el juego, el aprendizaje y la convivencia familiar van de la mano.

La directora del Museo de la Niñez, Nayeli Abarca, reconoció que el uso frecuente de pantallas entre la niñez es una preocupación real para madres y padres de familia, por lo que consideró urgente ampliar la oferta de espacios orientados al desarrollo integral.

Panorama

“Es muy importante crear espacios donde los niños puedan aprender y divertirse; las pantallas son una situación preocupante porque cada vez están más inmersos en ellas”, expresó Abarca.

El museo opera bajo un modelo de aprendizaje lúdico. Sus 15 salas temáticas están diseñadas para que niñas, niños y adolescentes —desde recién nacidos hasta los 18 años— experimenten procesos de aprendizaje a través de la interacción y el juego.

Una de las características más valoradas por las familias es la participación activa de madres y padres, como ocurre en la sala de mercado, donde los adultos asumen roles dentro de las dinámicas y comparten experiencias que fortalecen los vínculos con sus hijas e hijos.

Durante lo que va del año, el museo ha recibido más de nueve mil visitantes. En 2025, la afluencia total alcanzó 27 mil 932 asistentes, cifras que reflejan la creciente demanda de propuestas culturales y formativas alejadas de las pantallas.

Ante este panorama, Nayeli Abarca anunció que el recinto trabaja en la rehabilitación y equipamiento de sus salas, e insistió en la necesidad de impulsar más espacios lúdicos en Chiapas.