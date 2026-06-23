Apuestan por la digitalización de trámites y servicios

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez mantiene activa la Ventanilla Única Digital, una plataforma destinada a la realización de trámites municipales que concentra en un solo sitio los servicios y gestiones más solicitados por la ciudadanía. Una iniciativa que busca evitar filas, traslados o largas esperas.

Usos

La herramienta permite a las y los usuarios iniciar trámites, cargar documentación, dar seguimiento a solicitudes, realizar pagos en línea y obtener los documentos correspondientes sin necesidad de acudir de manera presencial a las oficinas municipales, salvo en aquellos casos donde la normatividad lo requiera.

En materia de desarrollo urbano, las y los usuarios pueden solicitar licencias de construcción, permisos para demolición, constancias de alineamiento y autorizaciones para ocupación de la vía pública, entre otros procedimientos.

También se incorporan trámites relacionados con ordenamiento territorial, como licencias de funcionamiento para negocios de mediano y alto riesgo, constancias de uso de suelo, subdivisiones y fusiones de predios.

Para emprendedores y pequeños empresarios, incluye procesos de apertura rápida de empresas mediante el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), facilitando la obtención de permisos y licencias necesarias para iniciar operaciones.

Otro de los servicios disponibles es el Sistema Único de Búsqueda de Empleo, que permitirá a las personas acceder a vacantes y oportunidades laborales desde la misma plataforma.

En el ámbito financiero, las y los contribuyentes podrán realizar el pago del impuesto predial y trámites relacionados con traslados de dominio.

Asimismo, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) ofrecerá opciones para pagar recibos en línea, solicitar constancias de servicio y gestionar dictámenes de factibilidad.

La plataforma también contempla servicios de atención ciudadana para reportar problemas urbanos como baches, luminarias dañadas, fugas de agua, alcantarillas sin tapa, semáforos descompuestos, recolección de ramas, vehículos abandonados, quemas, contaminación, maltrato animal y otras incidencias que afectan la vida cotidiana en la capital chiapaneca.