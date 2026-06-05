Apuestan por la inteligencia de datos

Autoridades estatales y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), anunciaron la realización del Primer Foro Estatal de Estadística, Planeación y Evaluación Educativa “Planear para Transformar”, un espacio que busca consolidar el uso estratégico de la información, la tecnología y el análisis estadístico como herramientas para mejorar la gestión pública, transparentar procesos y diseñar políticas más eficientes en Chiapas.

El encuentro, que se realizará el próximo 8 de junio en el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, una colaboración entre la Secretaría de Educación (SE) y el Inegi.

El subsecretario de Planeación Educativa, Eduardo Grajales González, explicó que uno de los principales objetivos es construir un sistema estadístico más sólido que permita conocer con mayor precisión las necesidades del sector educativo y orientar de manera más efectiva los recursos públicos.

“Lo que buscamos es fortalecer los datos estadísticos que genera la institución para que las decisiones se tomen con mayores elementos y evidencia, mejorando la calidad educativa y la eficiencia de los procesos administrativos”, señaló.

Más allá del ámbito académico, el foro se enmarca dentro de una estrategia más amplia de modernización gubernamental, que recientemente puso en marcha una plataforma digital destinada a integrar bases de datos, trámites y servicios relacionados con estudiantes, docentes y padres de familia.

De acuerdo con las autoridades, este proceso permitirá reducir la dispersión de información, agilizar procedimientos administrativos y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

La digitalización de la información también busca generar diagnósticos más precisos sobre la realidad educativa de Chiapas, una entidad que enfrenta importantes desafíos derivados de su diversidad cultural, geográfica y social.

La coordinadora estatal del Inegi en Chiapas, Iliana Mayés Pérez, destacó que el foro representa una oportunidad para fomentar el uso estratégico de la información estadística y geográfica en el diseño de políticas públicas.

Explicó que la colaboración entre ambas instituciones contempla además un programa de capacitación técnica enfocado en análisis de datos, construcción de indicadores, sistemas de información geográfica, uso de imágenes satelitales y herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

“Queremos que la información deje de ser solamente un dato almacenado y se convierta en una herramienta útil para resolver problemas concretos y facilitar la toma de decisiones”, afirmó.

Educación basada en evidencia

Uno de los aspectos más relevantes del encuentro será la discusión sobre cómo utilizar la estadística para diseñar políticas educativas más efectivas y adaptadas a las necesidades reales de la población.