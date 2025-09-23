Apuestan por la mejora genética del café

El director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, José Manuel Rosado Pérez, indicó que se sumarán a fortalecer el desarrollo sustentable de la caficultura en Chiapas, para alcanzar y conservar los estándares de calidad de café de especialidad a través de su producción, transformación, comercialización y competitividad.

Indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el director del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez López, destacan los proyectos estratégicos de nación en el café, que se centran en la mejora genética del aromático en Chiapas.

Además, existe interés en la producción bajo estándares de sostenibilidad, con la finalidad de obtener una mejor calidad de los caficultores y fomentar la excelencia, mejorando los cultivos, lo que es fundamental para la mejora genética.

Para eso, los Institutos Tecnológicos del estado firmaron recientemente un convenio con el Instituto del Café de Chiapas (Incafech), para desarrollar proyectos de investigación y formación de capital humano que modernicen la cadena productiva del grano y llegue a más mercados internacionales.

Valor agregado

De esta manera, se suman a fomentar y fortalecer la caficultura, generando valor agregado a través de los proyectos que impulsan los Tecnológicos con sus investigadores, como la adopción de tecnologías para mejorar la producción y la mitigación de brechas.

Dijo que el Incafech al ser un organismo rector para la caficultura impulsa el desarrollo de la cadena de valor, trabaja directamente con los productores para que obtengan más utilidades, para eso es que es importante cumplir con la excelencia en los cafés de especialidad.

Mencionó que en la firma del acuerdo participan también los directores de los Tecnológicos: Apolinar Pérez López, de Frontera Comalapa; Artemio Enríquez Espinosa, de Comitán y María Soledad Peralta González, de Tapachula.